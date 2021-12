Personalidades destacaram legado da santamarense

Estiveram presentes na missa o professor Jorge Portugal, a cantora Margareth Menezes, o prefeito eleito de Salvador ACM Neto, o prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado, além do senador ACM Júnior e do deputado federal Nelson Pelegrino.

"Viemos dar o último adeus para essa mulher que foi um ícone para o Brasil. Ela esteve presente em diversos momentos da vida do meu avô, numa amizade de cinco décadas", lembrou ACM Neto.

Aprendizado - Jorge Portugal destacou a importância dela para projetar Santo Amaro para o Brasil e conquistar melhorias para o município. "Santo Amaro fica órfã a partir de hoje. Fecha-se um ciclo. A obra dela foi uma escola de valores. Vivi desde os 16 anos com ela e todos nós aprendemos a ter tolerância e respeito ao próximo. Ela deixou, aqui nesta cidade, um diamante para ser lapidado", comentou.

Margareth Menezes, ao lado do marido, participou da missa, do cortejo e do sepultamento. Para ela, dona Canô foi exemplo de mulher, de fé. "Ela deixou mais do que dois talentosos filhos artistas. deixou um legado para a Bahia e o Brasil. Uma mulher de fé, e festiva, um exemplo de mãe. É uma perda para todos nós", disse.

