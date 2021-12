Peritos criminais vão paralisar atividades nesta sexta

Peritos criminais da Bahia decidiram aderir à paralisação dos servidores públicos do estado e vão interromper as atividades por 24 horas nesta sexta-feira, 28, segundo informou o sindicato da categoria (Asbac Sindicato). A decisão pela paralisação foi definida em assembleia realizada na quarta-feira, 26, no auditório do Departamento de Polícia Técnica (DPT), no Vale dos Barris, em Salvador.

O movimento dos servidores do estado foi convocado pela Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab), na assembleia da última terça-feira, 18. Eles cobram, além do pagamento da Unidade Real de Valor (URV), reajuste salarial linear (que atinge todo o funcionalismo público e os aposentados) de 7,41%, mas o Governo ofereceu aumento de 5,91%, em duas ou três parcelas.

Com a adesão dos peritos criminais ao movimento, as perícias internas, à exceção daquelas que envolvam flagrante delito, estarão suspensas, assim como exames e expedições de laudos periciais.

Já as perícias externas que envolvam vítimas fatais ou furto qualificado em órgãos públicos, comerciais e agências bancárias serão realizadas normalmente.

Além dos peritos criminais, os servidores do judiciário também decidiram aderir à paralisação, após votação em assembleia da categoria realizada no último dia 21 de março.

Negociação

Representantes de diversas entidades sindicais se reuniram, na manhã desta quinta, 27, com o líder do governo, o deputado Zé Neto (PT), e com o Superintendente de Recursos Humanos da Secretaria de Administração da Bahia, Adriano Tambone, mas não chegaram a um acordo.

A coordenadora licenciada da Fetrab, Marinalva Nunes, ressaltou, em nota divulgada no site do sindicato, que de 270 mil servidores públicos baianos, 84 mil recebem abaixo de um salário mínimo.

Ainda de acordo com ela, as negociações não avançaram porque a proposta apresentada pelo Governo não atende a realidade dos servidores e não contempla os aposentados e pensionistas.

Na manhã desta sexta, dia da paralisação, ocorrerá uma nova assembleia dos servidores, às 9h, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários, na Ladeira do Aflitos, no Centro da capital baiana.

