Periperi: prédio vizinho a explosão não precisa ser demolido

Condenado na sexta, 17, pela Codesal, um prédio que fica ao lado do sobrado que desabou após explosão na Rua General Labatut, em Periperi, na tarde de quinta-feira 16, não precisará mais ser demolido, informou o órgão da Defesa Civil de Salvador. O acidente causou a morte de um homem e deixou três pessoas feridas.

Um dos quatro pavimentos do prédio teve a lateral direita, que dava para a edificação demolida, danificada pelo acidente. O laudo com a causa da explosão será divulgado em dez dias, mas a suspeita é que, no local, funcionava uma fábrica clandestina de fogos de artifício.

Segundo a engenheira da Codesal, Zenilka Galeão, os moradores do imóvel já fizeram o orçamento de gastos. "Eles foram comunicados que devem fazer um escoramento metálico. Dois pilares da casa estão seccionados ", explicou.

O outro imóvel abalado pelo acidente, que fica ao fundo do prédio onde ocorreu a explosão, teve o terceiro andar demolido. O outros dois pavimentos resistiram.

Acidente - O genro do casal, que morava no terceiro andar do imóvel onde ocorreu a explosão, de prenome Sérgio, explica que na hora do acidente apenas sua sogra e uma neta dela de 2 anos estavam na casa. "Na casa, moram meus sogros e um filho deles que não estava na hora que a explosão aconteceu", conta.

No segundo andar funcionava, supostamente, um estúdio de música. Danilo Silva, 21, morreu no local, de acordo com policiais, enquanto fabricava espadas juninas.

"Foi uma surpresa para mim saber que ele estava fazendo fogos. Sempre pensei que alí funcionava um estúdio de música", conta Daniela Botelho, vizinha do imóvel que caiu.

As três pessoas que ficaram feridas, entre elas a criança de 2 anos que estava no terceiro pavimento, já receberam alta do Hospital do Subúrbio.

No final da tarde de sexta, agentes da Sucop e da Limpurb ainda retiravam o restante do material destruído. Alguns assessórios de um armarinho que funcionava no térreo do prédio ao lado de uma serralheria foram retirados em estado ainda conservado.

"Foi por sorte conseguir salvar algumas coisas, como isopor e material de costura", disse a prima e vizinha do casal que morava no imóvel explodido. Ainda, segundo ela, que não quis se identificar, os parentes passam bem.

Segundo a Superintendência de Controle Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), a legislação que regula a atividade de fabricação e comercialização de fogos de artifício é rígida nas exigências de segurança e proíbe a instalação de fábricas de fogos de artifício em perímetro urbano, principalmente em residências.

