Período de matrícula escolar começa nesta segunda em Lauro de Freitas

O período de matrícula para o ano letivo de 2020 começa nesta segunda-feira, 25, para os alunos do Ensino Fundamental (I e II) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O período de confirmação encerra no dia 6 de dezembro.

De acordo com informações da prefeitura do município, para confirmar a matrícula ou pedir transferência, o estudante precisa ser maior de 18 anos. Já os alunos menores de 18 anos precisam que os pais ou responsáveis façam o pedido para assegurar a vaga.

Quem optar por fazer a transferência de uma escola para outra tem entre os dias 16 a 20 de dezembro para fazer o pedido. Se a matrícula na rede não for confirmada, o estudante perde o direito à vaga. A partir do dia 23 de dezembro, a manutenção da reserva da vaga fica dispensada pela escola.

Já os alunos que quiserem se transferir de escolas na Educação Infantil, os pais ou responsáveis precisam fazer o pedido até a próxima sexta-feira, 29. A matrícula dos novos alunos acontece entre os dias 2 a 6 de dezembro, sendo necessário levar os documentos da criança para nova escola.

A educação infantil atende a partir de seis meses de idade. Os documentos para matrícula, são: certidão de nascimento, duas fotos 3X4, cartão de vacinação atualizado, cartão do SUS, cartão do Bolsa Família (para quem é beneficiário), número de NIS do estudante, em caso de deficiência, apresentar o laudo médico.

