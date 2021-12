Pepino gigante chama atenção no interior baiano

Um pepino gigante chama a atenção da população do município de Planalto (a 472 km de Salvador). O legume pesa cerca de 13 kg e nasceu no quintal de uma casa, que virou ponto de visitação da cidade. A muda da planta veio de Itarantim.

Os donos do pepino dizem que o tamanho do legume é "consequência do amor como ele foi cuidado". Agora, a família pretende fazer uma grande salada para os vizinhos, de acordo com o site Tito Notícias.

Em 2012, outro pepino gigante atraiu a população de Itapetinga. O alimento tinha mais de 7 kg, de acordo com o Blog Resenha Geral.

