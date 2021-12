Penúltimo dia da Micareta de Feira promete alegria

O penúltimo dia da Micareta de Feira de Santana, neste sábado, 27, promete. Os comandantes são Saiddy de Bamba, Timbalada, Pablo, Cheiro de Amor, Babado Novo, Psirico e Edcity.

A folia começa no início da tarde com a saída do tradicional bloco Bacalhau na Vara. O bloco ambiental Soldados da Preservação estará pela primeira a vez no circuito, com alunos da rede pública.

Na sexta-feira, 26, a animação invadiu a avenida no segundo dia da micareta de Feira de Santana (a 108 km de Salvador. Até a chuva, que caía na cidade há vários dias, cessou, facilitando a chegada dos foliões ao Circuito Maneca Ferreira.

No local, grandes nomes do axé music e artistas locais garantiram horas de diversão a integrantes de blocos, camarotes e, principalmente, ao folião pipoca.

Destaque para dois duetos que marcaram a noite de ontem. O primeiro foi entre a musa Claudia Leitte, que puxou o folião pipoca, com a feirense Márcia Porto. O repertório mesclou antigos sucessos do axé music e do forró.

Já a feirense Zélia Zaiin fez uma participação especial no show da cantora Katê, ex-vocalista da banda Voa Dois. Tuca Fernandes, ex-vocalista do Jammil e Uma Noites, foi outro artista de projeção que fez a alegria do folião pipoca.

Diversidade

No segundo dia da folia houve ritmos para todos os gostos. A suingueira do Harmonia do Samba puxou o bloco Bafo/Auê. O pagofunk do Bailão do Robyssão levou ao circuito um dos maiores blocos da festa, o Beija ou Desce, com cerca de 6 mil integrantes.

O sertanejo elétrico da feirense Luciana Alves fez homenagem a Iemanjá. A noite também teve cheiro de alfazema no ar, espalhado pelos Filhos de Gandhy.

