Pente-fino no INSS cancela 12.537 benefícios de auxílio-doença e invalidez na BA

O pente-fino realizado no INSS levou ao cancelamento de 11.256 auxílios-doença e 1.281 aposentadorias por invalidez na Bahia, totalizando 12.537 benefícios encerrados. Esse número representa 67% das 18.664 perícias realizadas desde o segundo semestre de 2016, quando a revisão foi iniciada.

Esse percentual está abaixo da média nacional, que é de mais de 80% de cancelamento. Contudo, representou uma economia de R$ 234,1 milhões apenas nas revisões de auxílio-doença.

Até o final de 2018, 31.750 auxílios-doença e 61.627 de aposentadorias por invalidez serão revisados na Bahia, de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS).

No último dia 12 de abril, o governo federal convocou 152,2 mil segurados em todo país para passar por perícia, sendo 9.916 na Bahia. O procedimento deve ser feito até 4 de maio.

A relação com os nomes dos convocados está disponível no Diário Oficial da União. Quem está nesta lista deve agendar a perícia pela Central de Atendimento da Previdência Social, no telefone 135. É necessário levar a documentação médica que comprove a incapacidade, como atestado, receitas, exames e relatórios.

A intenção do pente-fino é confirmar que o beneficiário não está em condições de trabalhar, já que foram constatadas pessoas recebendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de forma irregular.

