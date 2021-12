Pelourinho terá programação especial de Natal a partir de dezembro

O Terreiro de Jesus, no Pelourinho vai passar por uma transformação especial neste Natal para receber o público infantil. Do dia 7 a 22 de dezembro, esculturas ambientadas de Papai Noel, casinhas, animadores fantasiados e apresentações musicais acontecem no local. Além disso, as crianças vão poder doar e receber presentes.

Já no Largo do Pelourinho, estarão à disposição três casas onde 'ajudantes de Papai Noel' receberão os visitantes. Na primeira casa haverá o Baú do Papai Noel, onde serão recebidos os brinquedos doados; na segunda, vai ocorrer a Baladinha do Papai Noel, com música eletrônica infantil; e a terceira será dedicada à escrita de cartas endereçadas às crianças que vão receber os brinquedos novos ou usados.

As crianças que doaram os presentes receberão pelos Correios uma resposta da daquela que recebeu. A ideia é conectar as duas crianças. As doações dos presentes poderão ser feitas diariamente no horário das 10h às 18h, no Terreiro de Jesus.

Presépio

O Pelourinho também vai ganhar um presépio iluminado montado ao redor do Cruzeiro de São Francisco e com uma árvore de Natal de oito metros situada no Terreiro de Jesus.

Concerto

Também está previsto apresentações do Concerto de Natal Eletrônico que vão ocorrer em frente à Faculdade de Medicina da Ufba, no Pelourinho, entre os dias 19 e 22 de dezembro, às 19h30. Vão se apresentar a Orquestra de Câmara de Salvador, o Coral Ecumênico da Bahia, o DJ Thiago Pugas e o teremista Fábio Luna, todos sob a regência do maestro Ângelo Rafael. A apresentação terá efeitos especiais de luz e a plateia contará com cadeiras para se acomodar durante as apresentações.

As ações fazem parte do projeto Terreiro de Papai Noel, realizado pela Prefeitura, por meio do projeto Pelourinho Dia e Noite, programa da Diretoria de Gestão do Centro Histórico, órgão vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

