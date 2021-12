Peladeiros esperam campo no sul da Bahia

Os peladeiros da vila de Santo André, em Santa Cruz Cabrália (município baiano no sul do estado, a 507 quilômetros da capital), base da seleção alemã na Copa do Mundo, protestam contra a demora na entrega de um campo de futebol que foi prometido à comunidade pelos empresários que construíram a infraestrutura para os alemães.



O protesto veio na forma de uma faixa, na qual foi escrito "Cadê o campo?". A faixa foi fincada na areia do local reservado ao gramado.



O campo gramado foi uma das contrapartidas prometidas à comunidade para compensar os transtornos causados no povoado de 800 moradores pelas obras e mudanças feitas em função da presença da seleção alemã em território baiano.



A grama começou a ser colocada há alguns dias, mas o trabalho foi interrompido, o que motivou o protesto.



"Se a delegação da Alemanha de repente sair daqui, como é que vai ficar?", questionava o pedreiro Manoel Alcântara de Lima, 47 anos, o "Sobrinho", um dos peladeiros da vila praiana do sul da Bahia.



"Apesar da faixa, nada aconteceu, está tudo como estava, não prestaram satisfação", queixou-se.



Engenheiro



O engenheiro Mário Jorge Assis, responsável pelo gramado em que a Alemanha treina em Santo André, e incumbido de "dar um apoio" na construção do campo para os moradores, informou que os serviços foram interrompidos por problemas com o fornecedor de grama.



Segundo Assis, o fornecedor teve problemas de transporte em virtude das chuvas que caíram na região nos últimos dias.



O engenheiro disse que na semana que vem o trabalho deverá ser retomado.



Para Mário Jorge Assis, a faixa não configura um protesto da comunidade, mas "de duas pessoas que estão contra a presença da Alemanha" na vila. Ele não quis dar o nome das duas pessoas.



Alemães



Uma das favoritas para conquistar a Copa do Mundo no Brasil, a seleção da Alemanha chegou ao sul da Bahia no dia 7 de junho.



O centro de treinamento na vila de Santo André tem área de aproximadamente 15 mil metros quadrados e 14 casas coletivas de dois andares com vista para o mar, com 65 quartos, além de piscina de 700 metros quadrados.



O local está a 27 quilômetros do aeroporto de Porto Seguro e o tempo de voo para Salvador, Fortaleza e Recife, onde os alemães jogaram a primeira fase não passa de duas horas.



Os atletas esbanjaram simpatia, se integraram a moradores e bateram bola com crianças.



Os astros Neuer e Schweinsteiger vestiram a camisa do Esporte Clube Bahia e passearam por Porto Seguro. Chegaram até a ser filmados cantando o hino do clube baiano.

