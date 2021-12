Pedreiro morre em acidente de trânsito em Feira de Santana

Um pedreiro de 65 anos, identificado como Antônio Cerqueira Magalhães, morreu na manhã desta terça-feira, 19, por volta das 11h, vítima de um acidente de trânsito, na Estrada do Besouro, em Feira de Santana (distante cerca de 100 km de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a vítima conduzia uma motocicleta quando o acidente aconteceu. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou se houve outro veículo envolvido.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

