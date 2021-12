Pedreiro morre eletrocutado em telhado de casa em Feira de Santana

O pedreiro José da Costa Pinheiro, 56 anos, morreu eletrocutado na manhã desta quinta-feira, 7, quando trabalhava no telhado de uma casa, no bairro Brasília, em Feira de Santana.

Segundo informações do site Acorda Cidade, a vítima, um ajudante e um funileiro, tentavam colocar uma bica, quando o equipamento tocou na rede e todos receberam a descarga elétrica. O pedreiro, diretamente atingido pela rede de alta tensão, morreu no mesmo momento.

Ainda segundo o site, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram na vítima fatal uma queimadura no membro inferior direito, onde foi o ponto de contato com a descarga.

