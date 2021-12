Pedreiro morre após colisão em Camaçari

Um pedreiro de 40 anos morreu em um acidente nesta segunda-feira, 9, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Agnaldo Vieira dos Santos estava pilotando uma motocicleta na BA-099, no km 24, em Arembepe, quando colidiu com um carro de passeio, conforme informações do site Simões Filho Online. A vítima acabou morrendo no local.

O condutor do veículo sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Salvar. Ele foi levado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC).

O corpo do pedreiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

