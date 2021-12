Pedreiro é preso por homicídio e tentativa de estupro

O pedreiro Paulo Sérgio de Oliveira, de 54 anos, acusado de assassinar a facadas a manicure Thais Oliveira e Silva na última sexta-feira, 26, no Pau Miúdo, foi preso por volta da meia noite daquele mesmo dia, em Itinga. Os policiais chegaram até ele depois de receberem denúncia anônima informando que o criminoso estava escondido naquele bairro em Lauro de Freitas. O criminoso foi apresentado pela polícia nesta segunda-feira, 29.

O pedreiro e a manicure eram vizinhos e residiam no primeiro andar de uma casa, na Rua 3 de Novembro, cujos cômodos, em formato de quitinete, eram alugados individualmente. Com duas passagens pela polícia por estupro, Paulo Sérgio disse, em seu depoimento, que ficou sabendo que a vizinha estava espalhando no bairro que ele tinha tentado estuprá-la e, por essa razão, decidiu tomar satisfações.

A versão, no entanto, não combina com a das testemunhas ouvidas pelo DHPP. Segundo elas, a manicure sofreu uma tentativa de estupro e, para se defender, entrou em luta corporal com o pedreiro que acabou matando-a com facadas. Em contrapartida, Paulo Sérgio disse que foi ao encontro da mulher e pegou uma faca na casa depois de ter sido agredido por ela.

De acordo com o titular da 3ª Delegacia de Homicídios (3ª DH/BTS), delegado Guilherme Machado, Paulo Sergio foi autuado por homicídio qualificado e por tentativa de estupro, tendo sido encaminhado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para o Complexo Penitenciário da Mata Escura nesta segunda-feira, 29.

