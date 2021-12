Pedreiro é preso após tentar fazer sexo com cadela na Bahia

Um pedreiro de 38 anos foi preso por policiais militares após tentar praticar sexo com uma cadela, em uma chácara localizada na rua Cristóvão Colombo, no bairro Pequi, em Eunápolis ( a 662 km de Salvador). O crime ocorreu na noite de quarta-feira, 12.

De acordo com o site Radar 64, o homem, que não teve a identidade revelada, é inquilino de uma das casas do dono da chácara, e estava morando há apenas dois dias no local.

O proprietário da cadela da raça fila afirmou que ouviu ganidos do animal e, ao sair para o quintal, avistou o pedreiro tentando fazer sexo com o cão. A Polícia Militar foi acionada para deter o pedreiro, que foi encaminhado para a delegacia local.

O suspeito disse que estava embriagado, mas negou que estivesse tentando abusar do animal, alegando ainda que apenas tentava prendê-lo. A delegada plantonista Elizabeth Salvadeu emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus-tratos de animais. O pedreiro foi solto e responderá em liberdade.

