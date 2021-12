Pedreiro é preso após ser flagrado furtando calcinhas

O "fetiche" do pedreiro Wilson Silva dos Santos, 34 anos, o "Rincon", que furtava calcinhas de varais espalhados na cidade de Conceição da Feira (a 130 km de Salvador) para usá-las, acabou levando-o para trás das grades. Wilson foi preso na segunda-feira, 3, após ter sido flagrado por uma das proprietárias das peças intimas, que também acusa o pedreiro de tentativa de estupro.

"A minha filha estava no sofá, quando foi surpreendida com ele dentro de casa. Ele estava com duas calcinhas na mão e um tolha enrolada na cabeça. Ele tentou estuprá-la, mas ela gritou", conta Florizete Mascarenhas, mãe da vitima.

Ela acrescentou que um sobrinho da vitima teria entrado na casa e golpeado o acusado. "Daí ele saiu correndo, deixando para trás o celular, um par de sandálias e três calcinhas, que ele roubou de outra casa", contou.

Identificado pela polícia, Wilson tentou negar o crime, mas depois resolveu contar a verdade e revelou que furtava as calcinhas para se masturbar e que sentia prazer em vesti-las.

Embora afirme que não lembra da quantidade exata de calcinhas furtadas, ele diz que foi algo em torno de 200 peças e que eram escolhidas em sua maioria em residências onde realizava serviços como pedreiro e pintor. "Sempre roubava calcinhas pequenas, tipo tanguinha, com renda e laços", revelou.

De acordo com o delegado Gustavo Ameno, titular da delegacia local, há cerca de 3 anos a polícia investiga o furto das calcinhas e em junho deste ano conseguiu imagens de um circuito de câmeras de segurança onde aparecia o acusado. "Um comerciante da cidade estava cansado de ver as calcinhas de sua esposa furtadas e instalou as câmeras, mas como não dava para ver o rosto direito tínhamos três suspeitos. Esta semana se confirmou com o flagrante da moradora e os pertences deixados no lugar", afirmou.

O delegado informou que Wilson escolhia sempre residências que estavam vazias para poder realizar suas fantasias. Em uma das filmagens que a reportagem teve acesso, o pedreiro aparece vestindo uma calcinha minúscula e dançando, enquanto retira outras peças do varal.

Wilson foi autuado em flagrante por tentativa de estupro e responderá também pelo furto das calcinhas. Ele permanecerá na carceragem da delegacia de Conceição da Feira até que o inquérito seja concluído. "É até um medida de segurança para ele, que poderá ter sérios problemas no presídio devido a acusação de estupro", frisou Gustavo Ameno.

Arrependimento - Chorando muito na delegacia, Wilson disse que está arrependido e pediu perdão aos três filhos e a esposa. Ele revela que sofre de um distúrbio, onde a vontade de cometer o furto seria maior do que ele. No depoimento, também negou a tentativa de estupro: "Nunca tentei estuprar ninguém, só queria as calcinhas. Tentei várias vezes parar com isto, mas é maior do que eu. Estou envergonhado e queria ajuda para superar esta doença", apelou.

Os pais do acusado estiveram nesta quarta na delegacia para visita-lo. A mãe de Wilson, que não quis ser identificada, disse que ficou surpresa com o fato. "Criei meus filhos para serem direitos e nunca desconfiei disto. Estou arrasada".

