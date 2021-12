Pedreiro é preso após agredir bebê de 1 ano com chave de fenda

O pedreiro Claudionor Alves Silva, de 51 anos, confessou ter enfiado uma chave de fenda nas costas da neta da companheira, um bebê de 1 ano, para se vingar da mãe da criança, após suspeitar que a mulher havia lhe roubou R$ 750.

A garota foi golpeada enquanto dormia em um dos quartos da casa da família. “Ele trancou a porta para ninguém ouvi-la chorar. Mas um tio ouviu e, quando foi vê-la, o quarto estava fechado. Aí ele foi pela janela e ainda viu Claudionor enfiando a chave de fenda”, contou a delegada Elaine Laranjeira, titular da 27ª Delegacia (Itinga).

A menina foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Itinga e depois transferida para o Hospital Geral do Estado, onde, até esta terça, permanecia internada em estado estável.

“Fiz isso nela por que não achei a mãe para machucar. Não queria fazer isso. Fiquei doido, não estava em mim”, justificou o pedreiro.

Claudionor foi preso em flagrante na tarde da segunda-feira, 17, no Loteamento Vila Pedrita, em Itinga, Lauro de Freitas, logo após o crime. Ele estava sendo espancado por moradores da localidade e foi resgatado por policiais da 27ª DT.

Fome e drogas

Em conversa com a reportagem, Claudionor contou que a mãe da neném já tinha costume de lhe roubar. “Já me roubou outras vezes. Tenho certeza que foi ela, ela é usuária de drogas. Eu ia usar o dinheiro para comprar comida para eles mesmo [família], fiquei com os pés e as mãos quebradas. Sem dinheiro e sem emprego” disse o senhor.

Claudionor é casado com a avó da criança há 16 anos. Além dele e da mulher, dois filhos do casal e outros filhos da companheira, inclusive a mãe da criança, moram na casa onde ocorreu o crime.

Nesta terça-feira, 18, a Justiça converteu a prisão em flagrante do pedreiro em prisão preventiva. Ele vai responder por tentativa de homicídio.

