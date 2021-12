Pedreiro é morto a tiros dentro de casa em Feira

O pedreiro Samuel Pires dos Santos, de 21 anos, foi a morto a tiros nesta quarta-feira, 22, dentro de casa em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador). Segundo a polícia, o crime aconteceu, por volta das 13h30, no bloco 16 do conjunto Jardins das Oliveiras, que fica no bairro Conceição II.

Samuel foi atingido na região da cabeça e morreu na hora. Testemunhas disseram à policia que o crime foi cometido por dois homens, ainda não identificados, que chegaram em uma moto.

Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade. O pedreiro tinha uma mulher e um filho de 4 meses.

