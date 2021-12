Pedreiro é assassinado dentro de casa em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros dentro da casa onde morava, na noite desta segunda-feira, 14, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu na rua Felinto Ribeiro, no Distrito da Matinha, segundo o site Acorda Cidade.

A vítima, o pedreiro Ronilson da Cruz Lima, 32 anos, estava na sala quando homens armados entraram na residência e dispararam contra ele, que morreu no local. Os tiros atingiram ombro, pescoço e cabeça da vítima. Os suspeitos fugiram do local.

Mais duas mortes

Ainda na segunda, o jovem Rock Geraldd Andrade de Jesus, 25 anos, foi baleado por volta das 21h30 na avenida Canal, no bairro Rua Nova. A vítima – que foi atingida na coxa esquerda, braço direito e perna esquerda – chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

Durante a noite, mais um assassinato foi registrado na cidade. Um homem ainda não identificado foi atingido por disparos de arma de fogo no Condomínio Vida Nova I, na Quadra C, Bloco 09, no bairro Aviário.

A autoria e motivação dos crimes ainda são desconhecidas. Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Durante o final de semana, em Feira de Santana, foram registrados 12 homicídios.

