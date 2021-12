Pedreiro cai de andaime após caminhão bater em equipamento

Um funcionário da construção civil está em estado grave após sofrer um acidente em uma obra em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), na manhã desta sexta-feira, 8. O pedreiro José Antônio de Jesus, 35, estava em um andaime quando o equipamento foi atingido por um caminhão. Após a batida, José Antônio caiu de uma altura de cerca de 8 metros.

Ele está internado em estado grave no Hospital Clériston Andrade. De acordo com os médicos da unidade, ele sofreu traumas no rosto, está entubado e respira com ajuda de aparelhos. O pedreiro vai passar por avaliação de um neurologista.

Um responsável da empresa Mendes e Mendes Ltda, onde a vítima trabalhava, que não quis se identificar, disse que o acidente foi uma fatalidade.

O tio de José Antônio, Dilson dos Santos, que trabalha para a mesma empresa que o sobrinho, também acredita em uma fatalidade, já que o pedreiro usava todos os equipamentos de segurança necessários no momento do acidente.

