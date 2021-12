Pedidos de divórcio crescem 46% no Estado em 2011

O número de divórcios na Bahia cresceu 46,27% em 2011 se comparado ao ano anterior, passando de 11.372 casos para 16.634. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e segue a tendência de escalada do Brasil que é de 45,6%, de acordo com dados divulgados na pesquisa Estatística do Registro Civil de 2011 do mesmo órgão.

Em Salvador, o aumento foi ainda maior. Ano passado, o Judiciário realizou 5.939 divórcios, 50,73% a mais que os 3.940 do ano anterior. Se analisado os oito anos entre 2003 e 2011, o aumento chega a 182,41%, no Estado.

O coordenador de disseminação de informações do IBGE, Joílson Rodrigues, atribui o aumento a promulgação da Emenda Constitucional 66, de 2010, que previa que casais interessados em desistir da união não precisam mais cumprir o requisito da separação judicial por mais de um ano ou, ainda, de comprovação da separação de fato por mais dois anos.

"Mudada as regras para a solicitação de divórcio, criou-se uma facilidade para casamentos mais recentes. Depois da emenda, os elementos de provas perderam o sentindo", analisa.

Para o coordenador, o aumento de divórcios pode não significar crescimento das separação de corpos ao longo dos anos. "Muitos casais se separavam mas, por conta da dificuldade imposta pela legislação, não davam entrada no pedido de divórcio", explica Joilson.

Depoimentos - A professora e publicitária Angela Maria dos Santos deu entrada no divórcio há dois anos, depois de 20 anos de casada, quando já não era mais necessário o prazo. "Era o meu momento. Não teve briga nem desentendimento. Só percebi que não tinha obrigação de ficar casada. Não tinha porque prolongar a relação. Não foi, necessariamente, por causa da mudança da lei", afirma.

Já a administradora Priscila Gomes de Moraes, 35 anos, aproveitou a nova EC 66, em 2010, para legalizar a situação. "Estava há um ano e meio separada porque precisávamos esperar os dois anos que a legislação pedia", lembra.

Segundo ela, um advogado chegou a sugerir que mentisse ao juiz, alegando estar separada há mais de dois anos, para que o divórcio fosse automático. "Preferi esperar o tempo que a lei exigia. Meu ex-marido não queria se divorciar e não aceitaria pular a etapa exigida pela legislação", conta.

A legalização da antiga relação possibilitou o novo casamento, há um ano. "Não me arrependo, foi a melhor decisão que tomei. Hoje, me considero realizada emocionalmente. Só falta chegar o bebê. Mas já estamos nos preparando para os novos desafios da vida a dois", afirma.

