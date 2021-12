Pedestre morre após ser atropelado por viatura da PM

Cleves Silva da Silveira, 34, morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar, na avenida Eduardo Fróes da Mota, na altura do bairro Feira IX, em Feira de Santana. O acidente aconteceu na noite de terça-feira,9, por volta das 21h.

Segundo informações do site Acorda Cidade, a polícia informou que a vítima morava no bairro Nova Esperança e no momento da acidente trafegava pela rodovia, quando foi atropelado pela viatura 3.0114. Os familiares disseram que Cleves passou o dia bebendo no Centro de Abastecimento e estavam a sua procura.

A PM chamou o Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro, mas ao chegar o local, constataram que ele estava morto. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram no local para ocorrência.

O site informou ainda, que no momento do acidente, a PM se dirigia para o conjunto Viveiros para abordar um veículo com quatro homens suspeitos. O carro policial estava com o giroflex e sirenes ligadas.

