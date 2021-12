Pedágios do sistema BA-093 sobem 9,38%

Um dia depois de a Concessionária Litoral Norte (CLN) reajustar em 7,57% o valor do pedágio na BA-099 (Estrada do Coco), nesta sexta-feira, 21, o preço também sobe 9,38% para o consumidor nas cancelas das cinco rodovias que integram o sistema BA-093, administrado pela Bahia Norte.

Com o reajuste, o preço sobe nas praças de pedágio espalhadas pelas rodovias BA-093, BA-526, BA-524 e BA-535. Segundo informações da Bahia Norte, a nova tarifa só não entrou em vigor ontem, assim como na CLN, devido a uma falha no servidor central da concessionária.

O valor da tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passa de R$ 3,20 para R$ 3,50. A taxa para motos, motonetas e bicicletas motorizadas sobe de R$ 1,60 para R$ 1,70. Para automóveis e caminhonetes com semirreboque, o valor salta de R$ 4,80 para R$ 5,20.

A tabela completa de valores para cada categoria de veículo pode ser acessada no site da Bahia Norte (www.cbnorte.com.br). Ao contrário do que ocorre com os valores da CLN, não há variação de preço no Sistema BA-093 nos finais de semana nem em feriados.

Embora o reajuste das tarifas de pedágio já estivesse previsto no cronograma da Agência Estadual de Regulação (Agerba), que publicou a informação no Diário Oficial do Estado no último dia 15, condutores que cruzaram as cancelas da CLN, ontem, se disseram "surpresos" com o aumento.

Condutores de veículos de passeio passaram a pagar R$ 5,40 ante o valor de R$ 5, durante a semana. Para o fim de semana, o preço subiu de R$ 7,50 para R$ 8,10. Motociclistas, agora, pagam R$ 2,70 ante os R$ 2,50 anteriores (dias comuns) e R$ 4 ante R$ 3,80 (fim de semana).

Os novos preços dividiram as opiniões de quem costuma trafegar com frequência pela BA-099, nos dois sentidos. A rodovia é importante ligação entre a capital baiana com as praias mais desejadas do litoral norte, a exemplo de Guarajuba, Praia do Forte e Imbassaí.

Meio-termo

Moradora de Aracaju (SE), a aeroportuária Lilian Correia, 48 anos, classificou de "absurdo" o reajuste na praça administrada pela CLN. "Fui pega de surpresa. Não sabia que haveria reajuste da tabela. É um absurdo", bradou ela, sem considerar os serviços ofertados pela concessionária.

Para o comerciante Carlos Ferreira, 56, os preços compensam diante de serviços como atendimento 24 horas, qualidade do asfalto, socorros médico e mecânico. "A gente só dá valor a pedágio quando precisa de um socorro de madrugada, o que não ocorre nas demais rodovias", pontuou.

Frequentador assíduo das praias do litoral norte, o autônomo Marcos Vinícius, 27 anos, também reprovou a nova tabela. "Não soubemos com antecedência que o preço subiria. Acredito que o valor não condiz com a realidade das melhorias", opinou o rapaz.

