Pedágios da BA-093 e BA-099 estão mais caros nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, 19, as tarifas cobradas em pedágios das concessionárias Litoral Norte (CLN) e Bahia Norte (CBNorte) em rodovias na região metropolitana da Salvador ficam mais caras.

Os valores cobrados para automóveis e caminhonetes na praça de pedágio da CLN, na BA-099 (Estrada do Coco), passam a custar R$ 6,40 em dias úteis e R$ 9,70 nos finais de semana e feriados.

Já a CBNorte, na BA-093, passa a aplicar a tarifa básica (automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos com rodagem simples) de R$ 4,40. As demais categorias de veículos (motocicletas, ônibus, caminhões, etc.) também foram reajustadas.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os reajustes não são lineares, mas o valor médio é de 7,57% para preços aplicados no pedágio da CLN, e de 10,3%, no sistema CBNorte.

Confira os valores reajustados no pedágio da Concessionária Bahia Norte

Reclamação

Morador de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), o supervisor de construção Tiago Gustavo Clima Guerra, 30 anos, trabalha no período de segunda a sexta-feira em Salvador.

Para ele “é uma cobrança um pouco injusta, principalmente para nós que viajamos muito”. Tiago passa pelo pedágio dez vezes por semana, ida e volta. “É uma despesa que pesa no bolso ao finalizarmos o mês”, diz.

Os aposentados Gilson de Jesus e a esposa Maria das Dores, ambos de 65 anos, também reclamam do aumento da tarifa.

“Todo ano ocorre reajuste, mesmo assim é difícil não reclamar por isso. É um valor que pode não fazer diferença para quem pega a estrada vez ou outra. Mas, para quem trabalha viajando é um valor alto, inadequado, que não satisfaz nossa verdadeira necessidade”, destacou o aposentado.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

