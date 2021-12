Pedágio na BA-099 ficará mais caro a partir de terça-feira, 05

As tarifas do pedágio da BA-099, em Camaçari, ficarão mais caras. As informações são da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). O aumento de 2,44%, de acordo com o órgão, corresponde à readequação tarifária anual, prevista em contrato de concessão.

O reajuste foi feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para cada categoria de veículo. A BA-099 é administrada pela CLN (Concessionária Litoral Norte).

Na praça de pedágio da rodovia, operada pela CLN, a tarifa aplicada para automóveis, caminhonetes e furgão passa a ser de R$ 7,20 em dias úteis e de R$ 10,80 nos fins de semana e feriados. Outras categorias de veículos, como caminhões, ônibus e motocicletas, também passarão por readequação tarifária.

Tarifas atuais

Novas tarifas

