Pedágio na BA-093 será reajustado a partir de segunda

As tarifas do pedágio da BA-093 será reajustada a partir da próxima segunda-feira, 29. A taxa básica para automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos com rodagem simples, que atualmente é de R$ 2,80, passa a ser de R$ 3,00. De acordo com a assessoria da concessionária Bahia Norte, o aumento é com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

