Pedágio fica mais caro nas BR-324 e BR-116 nesta terça

As tarifas do pedágio nas BR-324 e BR-116 vão aumentar a partir desta terça-feira, 27. De acordo com a Viabahia, que administra as rodovias, a taxa para veículos de passeio na BR-324 vai passar de R$ 2,10 para R$ 2,50 e na BR-116, de R$ 3,70 para R$ 4,50.

A tarifa para motos passou de R$ 1,05 para R$ 1,25 na BR-324 e de R$ 1,85 para R$ 2,25, na BR-116.

O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo a Viabahia, o aumento foi estipulado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

