Pedágio é desmontado para passagem de peça

Parte do pedágio da BA-535, a Via Parafuso, está sendo desmontado para que uma peça da empresa química BASF possa passar pelo local. O equipamento tem 62,4 metros de altura - equivalente a um prédio de 30 andares - e pesa 456 toneladas.

A previsão é que em mais 1h de trabalho seja possível liberar a passagem da peça. A previsão inicial de liberação do trecho, interditado neste sábado, 10, que vai do complexo viário da Ceasa até o pedágio da Via Parafuso, seria às 14 horas.

Neste domingo, 11, outros trechos serão interditados para a passagem da peça a partir das 6h. Primeira parte, segue da Via Parafuso até o acesso pela contramão à Avenida Leste, em Camaçari (desvio do Viaduto dos Trabalhadores), depois da Avenida Leste até a rotatória e o retorno para a Via Parafuso pelo acesso na contramão, depois da Via Parafuso até a rotatória da Ford, na Via Perimetral e por fim da Via Perimetral passando pela Via Frontal até o acesso Norte da BASF. Os trechos ficam fechados até as 18h.

