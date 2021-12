Pedágio do Sistema BA-093 é reajustado

A tarifa do pedágio no Sistema BA-093 está mais cara nesta segunda-feira, 29, conforme tinha sido anunciado na sexta, 26. O reajuste foi com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos com rodagem simples passou de R$ 2,80 para R$ 3,00.

O aumento vale para as cinco praças de pedágio administradas pela Concessionária Bahia Norte nas rodovias BA-526, BA-535, BA-093 e BA-524, que passam por Salvador e Região Metropolitana: Simões Filho, Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Mata de São João, Pojuca e São Sebastião do Passé.



Confira o mapa do Sistema BA-093:

