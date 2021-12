Pecuarista amigo de empresário também é morto no sul da BA

O pecuarista, Moysés Gonçalves Pereira, de 46 anos, foi morto a tiros no início da noite de terça-feira, 22, em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, quando chegava em sua casa.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnica, "Moysezão", como era conhecido, foi atingido por quatro disparos a queima roupa, que acertaram o peito, nariz, pescoço e clavícula.

Segundo o blog Teixeira News, testemunhas que estavam no momento em que ocorreu o crime, viram o suspeito chegar em um carro, de cor preta, descer calmamente, ir em direção à vítima e efetuar os disparos. A Polícia Civil informou que não há indícios de quem tenha efetuado os disparos nem a motivação do crime.

Ainda segundo o blog, na cidade há comentários que a morte de "Moysezão" tenha relação com a do empresário Vitor Aguiar, também assassinado com um tiro de revólver, no sábado, 19, já que os dois eram amigos. A polícia, no entanto, não acredita que os crimes possuam relação.

