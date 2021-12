Peça gigante volta a ser transportada para Camaçari

A peça gigante da empresa química Basf voltou a ser transportada para o Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã deste domingo, 11. O equipamento é uma coluna principal do complexo acrílico, primeiro da América Latina, que está sendo construído pela empresa. A peça, utilizada para separar e purificar acido acrílico, mede 62,4 metros de altura, o equivalente a 30 andares de um prédio, e pesa 456 toneladas.

Por conta do seu transporte, maior operação logística da história da Bahia, o tráfego de veículos foi alterado na região. De acordo com a Concessionária Bahia Norte, a peça já está no Km 5 da BA-535 (Via Parafuso) e segue até a rotatória da Ford, na Via Perimetral. Em seguida, o transporte será feito pela Frontal até o acesso Norte da Basf, seu destino final.

As intervenções no tráfego acontecem nos trechos durante a passagem da coluna, mas as vias são liberadas logo em seguida. A Concessionária Bahia Norte informou que no Km 7, próximo ao Hospital Geral de Camaçari, o trânsito flui normalmente. O tráfego de veículos deverá ficar bloqueado em alguns trechos até as 18h deste domingo.

Esta é última etapa do transporte da peça, produzida na China, que desde o dia 27 de julho vem sendo transportada da Base Naval de Aratu até a sede da empresa no Polo Petroquímico de Camaçari.

A velocidade média do caminhão é de 5 km/hora. Também será necessário retirar a fiação de energia elétrica em alguns pontos, já que os postes possuem entre 6,5 e 7 metros. Por conta disso, algumas localidades poderão ter o fornecimento de energia suspenso temporariamente.

