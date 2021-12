Peça gigante começa a ser transportada para Camaçari

Um equipamento de 62,4 metros de altura e 456 toneladas começa a ser transportado neste sábado, 27, da Base Naval de Aratu até o Polo de Camaçari. Essa é a maior operação logística da história da Bahia.

O trânsito será interditado temporariamente para a passagem da coluna principal da sede da fábrica Basf, que constrói o primeiro complexo acrílico da América Latina no Polo Industrial de Camaçari.

O capitão da Polícia Militar, Roberto Castro, que acompanha a operação, disse que as intervenções no tráfego vão acontecer nos trechos durante a passagem da coluna, em seguida a via será liberada. De acordo com ele, isso deve evitar maiores transtornos no trânsito, apesar dele não descartar que haja retenção na via.

Neste sábado, o equipamento sai da Base Naval até a fábrica da Bosch, que fica na BA-526, na CIA-Aeroporto, passando também pela BA-528. A retirada da coluna da Base Naval começou às 6 horas, mas por conta da dificuldade de movimentação da peça, o equipamento ainda não deixou a Base Naval.

Opções - O caminhão que leva a peça segue a uma velocidade média de 5 km/ hora. Por conta dos transtornos no trânsito, as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual recomendam que os motoristas sigam por vias alternativas.

Quem sai da Base Naval pode acessar a Av. Suburbana, já quem vai para o aeroporto pela BR-324 tem como opção seguir pelo Retiro até a Av. Luís Eduardo Magalhães e depois ir pela Paralela.

Quem vai para Camaçari ou Dias D'Ávila pode acessar a Estrada do Coco pela Estrada da Cascalheira.

A energia também será suspensa temporariamente em alguns trechos para a passagem da coluna, o que vai acontecer neste sábado na região de São Tomé de Paripe, Paripe, Aratu, em Simões Filho, e Ilha de São João.

Logística - No domingo, 28, o equipamento sai da fábrica da Bosch até o pedágio de Camaçari, na BA-535. No próximo domingo, 4, será feito o transporte restante até a unidade da Basf, em Camaçari. No total, a coluna vai percorrer um trecho de 50 km.

