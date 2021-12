Paulo Afonso sedia Semana de Popularização da Ciência do Semiárido

Foi lançada na última segunda-feira, 21, em Paulo Afonso, a programação oficial da IV Semana de Popularização da Ciência do Semiárido Brasileiro, que reúne palestras, oficinas, minicursos, visitas e exposições.

O evento, coordenado pelo Instituto Brasileiro do Semiárido (INSA), é destinado a alunos da rede municipal de ensino e vai reunir professores e pesquisadores de diferentes regiões do semiárido.

A palestra de abertura, com o tema "O Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica e a pesquisa sobre Asteroides em rota de colisão com a Terra", vai ser ministrada pelas professoras Daniela Lázzaro e Terezinha Rodrigues, do Observatório Nacional.

