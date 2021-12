Paulo Afonso confirma primeiro caso de macaco morto por febre amarela

A Prefeitura de Paulo Afonso, distante 480 km de Salvador, no norte da Bahia, confirmou nesta quarta-feira, 10, o primeiro caso de febre amarela em um primata. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde da cidade, um macaco tipo sagui (mico) foi encontrado morto dentro de uma casa, no bairro Capuxu.

A administração pública da cidade informou que já foram solicitadas doses extras da vacina contra a febre amarela. Também estão sendo feitas atividades de combate à doença, incluindo delimitação das áreas afetadas, intensificação do trabalho dos agentes de endemias em áreas afetadas, implantação da notificação diária para febre amarela nas unidades de saúde e bloqueio costal nos pontos afetados.

A vacina contra febre amarela é recomendada para pessoas na faixa etária de 9 meses a 59 anos, que nunca foram vacinadas contra a doença, já que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam apenas uma dose da vacina. A população acima de 60 anos, gestantes e mulheres amamentando que nunca foram vacinadas deverão ser avaliadas pelo serviço de saúde, analisando o risco-beneficio da vacina.

