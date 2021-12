Patrões dizem não negociar redução da jornada com categoria

Os rodoviários continuam reunidos com o patronato na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) nesta segunda-feira, 26. Eles tentam chegar em acordo para evitar a greve. Mas, antes do encontro, o diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), Jorge Castro, disse que não iria apresentar uma contra-proposta se os trabalhadores insistissem no pedido de redução da jornada de trabalho de oito para seis horas.

Essa reivindicação é considera essencial para a categoria, que não está disposta a negociar esse ponto. O prefeito ACM Neto reafirmou nesta segunda que marcou uma audiência com o presidente do Congresso, Renan Calheiros, para discutir o projeto de lei que altera a carga horária dos rodoviários.

Ele disse que conversou os empresários e que pediu que eles cheguem no limite de reajuste salarial e do tíquete-refeição. Os trabalhadores pedem 15% de aumento no salário e 63,5% no tíquete-refeição, passando de R$ 12,23 para R$ 20.

Nesta tarde, às 15 horas, os rodoviários se reúnem para discutir a proposta apresentada pelos empresários e votar se mantém a greve que foi aprovada na última quinta para começar à 0h desta terça, 27.

"A nossa confiança e a nossa expectativa são para que não haja greve", disse o prefeito, informando que caso o movimento seja confirmado, a prefeitura já tem um plano de contingência. ACM Neto não quis detalhes esse plano.

adblock ativo