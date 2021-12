Pátio de veículos apreendidos sofre ataques em Vitória da Conquista

Um pátio de veículos apreendidos da 21ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), localizado na avenida Brumado, em Vitória da Conquista, teve um incêndio contido na noite desta terça-feira, 28. O pátio tem sofrido com ataques recorrentes.

Segundo informações do Blog do Anderson, o 7º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionado para combater o incêndio que é suspeito de ter ocorrido em caráter criminoso. No local estão diversos carros, motos, caminhões, entre outros, à disposição da Justiça. Ainda segundo o site, é possível observar a falta de vigilância no pátio, o que tem facilitado as ocorrências.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), 17 veículos e três motocicletas foran atingidas e ninguém ficou ferido. O chamado ocorreu por volta das 21h30 e a guarnição impediu que as chamas atingissem mais veículos. Três viaturas foram encaminhadas ao local

As investigações estão em curso.

