Pastora é morta e três ficam feridos durante briga de vizinhos em Feira

Uma pastora foi morta a tiros e outras três pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira, 1º, por volta das 20h, após uma briga entre vizinhos no bairro Pampalona, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do site Acorda Cidade, uma rixa antiga resultou na morte da pastora Norma Lúcia Renata Daltro Souza, de 53 anos. A vítima foi atingida por três tiros na cabeça, braço e peito.

Além da evangélica, outras pessoas foram baleadas e agredidas com cadeiras e facadas. Norma chegou a ser socorrida para a policlínica do Conjunto George Américo, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrências do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), Clarisse da Silva Santos, 30 anos, foi atingida na perna direita; Naiara Lopes de Jesus, 28 anos, foi baleada no braço e agredida com uma cadeira na cabeça; e José Agripino Santana Neto, 46 anos, levou uma facada na cabeça.

Um dos suspeitos de disparar os tiros, Adailson Macedo Almeida, de 24 anos, foi ferido na testa com uma cadeira. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes do Complexo de Delegacias de Feira. Outro homem, conhecido como Dinho, também é suspeito de efetuar os disparos.

A pastora congregava na igreja Arca da Promessa, e estava chegando em casa, quando tentou defender os filhos na confusão. A polícia civil investiga o crime.

