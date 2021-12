Pastor suspeito de matar ex-colegas é preso

O líder religioso Edimar Birto, suspeito de matar a também pastora Marcilene Oliveira Sampaio e a prima dela Ana Cristna Sampaio, em Vitória da Conquista (a 509 km de Salvador) foi preso na noite terça-feira, 26. Segundo a polícia, o pastor foi encontrado na casa de um irmão na cidade de Ibicuí, depois de 20 horas de busca da polícia.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por vingança, após uma das vítimas, que era amiga de Edimar, ter saído da igreja dele e ter fundado um novo templo, levando a maioria dos fiéis com ela. O fato teria desagrado Edimar, que teria planejado o crime. Dois suspeitos de executar as vítimas a mando de Edimar foram presos na semana passada.

Depois de detido, o pastor Edimar negou, em entrevista ao Blog do Anderson, participação no duplo homicídio.

O crime

No último dia 20, os corpos de Marcilene e Ana Cristina foram encontrados em uma estrada que liga a cidade de Conquista ao município de Barra do Choça. Elas foram sequestradas na noite anterior. Conforme a polícia, as duas foram mortas com golpes de pedradas. O marido de Marcilene, pastor Carlos Eduardo, também foi levado pelos criminosos e agredido, mas conseguiu fugir.

