Pastor morre afogado após ser arrastado pelo mar

O pastor de uma igreja evangélica morreu após ser arrastado pela correnteza e se afogar na praia Arakakai, na tarde da última sexta-feira, 19, no município baiano de Santa Cruz Cabrália (a 685 km de Salvador).

Segundo informações do site Radar 64, após cair no mar, José Carlos Barbosa ainda tentou retornar à praia nadando. Banhistas que estavam no local conseguiram retirá-lo da água ainda com vida. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital público da cidade, mas acabou não resistindo.

José era natural de Vitória da Conquista e estava em Santa Cruz Cabrália para passar o feriado da Semana Santa com um grupo de amigos.

