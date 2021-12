Pastor leva tiro durante tentativa de homicídio no interior

Um pastor da Igreja Assembleia de Deus de Teixeira de Freitas (distante a 820 km de Salvador) foi atingido por um tiro durante uma tentativa de homicídio nesta terça-feira, 23. O crime aconteceu em uma ladeira que dá acesso ao bairro Tancredo Neves, nas proximidades do Centro Educacional Timóteo Alves de Brito (Cetab).

Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil da cidade, o pastor Cledson Almeida Souza, de 38 anos, foi surpreendido por dois homens quando estava dentro de seu carro. Ele estava parado e conversava com um dos membros da igreja, que estava pelo lado de fora do veículo. Os dois criminoso chegaram em uma moto e dispararam contra o religioso, que foi atingido no rosto.

Após atirar, a dupla fugiu na motocicleta, uma CG de cor vermelha de placa não identificada. Ferido, o pastor se deitou no banco do carro e, após perceber a fuga dos bandidos, se dirigiu até o Hospital Regional da cidade, onde recebeu atendimento médico. Segundo a polícia, o pastor ainda está sob cuidados médicos, mas passa bem.

A delegacia da cidade já tem informações sobre os suspeitos do crime, mas não divulgou os nomes para não atrapalhar as investigações. A polícia informou que ainda vai colher o depoimento do pastor, do membro da igreja que estava com ele no momento do crime, que não sofreu ferimentos, e de outras testemunhas para tentar esclarecer o caso e chegar aos bandidos.

Mesmo ferido, pastor conseguiu dirigir o carro até o hospital (Foto: Neuza Brizola | Portal Extremo Sul)

adblock ativo