Pastor faz parto da filha e ambulâncias atolam em socorro

O pastor Edvan Santos da Silva, de 28 anos, precisou fazer o parto da própria mulher no domingo, 17, no bairro Parque Brasil, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Segundo o religioso, a bolsa da esposa estourou e a criança já começava a colocar a cabeça para fora, quando ele teve que ajudá-la a nascer.

A mulher de Edvan, Ana Vitória, de 24 anos, entrou em trabalho de parto durante a madrugada de sábado, 16. Segundo ele, não deu foi possível acionar uma ambulância. "Não deu tempo ligar para o SAMU, quando olhei a bolsa estourou e vi que a minha filha ia nascer. Pedi forças a Deus e mandei a minha esposa deitar e fazer força para ajudar a bebê e logo ela veio ao mundo. Nunca fiz um parto, apenas vi em filmes e segui exatamente como assisti. Graças a Deus deu tudo certo", contou.

O pai lembra que só acionou o Samu depois de completar o parto. "Foi tudo muito rápido, ela sentiu as dores e quando observamos a bolsa estourou e logo a cabecinha da bebê apareceu. Só chamei a ambulância após fazer tudo", lembrou emocionado.

A primeira unidade do Samu ficou presa no calçamento da rua Canápolis, recentemente feito, que cedeu. O mesmo aconteceu com outra ambulância que foi enviada.

Ambulâncias ficaram presas em calçamento que cedeu (José Márcio | Site Acorda Cidade)

Apesar da experiência inusitada, ele afirma que não ficou nervoso. "Eu me mantive tranquilo, aguardei a pontinha da cabeça da criança aparecer e fui tirando aos poucos, amparando-a em minhas mãos até que, de repente, ela já estava totalmente fora do ventre da mãe", disse.

Ana Eloiza nasceu às 3 horas e a ambulância do Samu só conseguiu chegar à casa do casal por volta das 5 horas. Mãe e filha foram levadas para o Hospital Mater Dei, em Feira de Santana e passam bem.

Após o susto, Edvan diz que não vai esquecer da primeira filha. "Fui obrigado a passar por essa experiência, mas foi um grande momento. Foi muito forte e inusitado, e é uma coisa que vai marcar para sempre não só a minha vida, como o futuro dessa criança", afirma Edvan, que tem outros três filhos, e agora ficou conhecido no bairro como "pastor parteiro".

Pastor tem outros três filhos (Foto: Paulo José | Site Acorda Cidade)



Confira vídeo feito pela família após o parto:

Da Redação Pastor faz parto da filha e ambulâncias atolam em socorro

adblock ativo