Pastor evangélico é assassinado a tiros em Jequié

Um pastor evangélico foi assassinado em frente ao prédio que estava adaptando para transformar em uma igreja, no Loteamento Jardim Tropical, no bairro de Jequiezinho, em Jequié (a 366 quilômetros de Salvador).

Mirandir Santos Soares, 31 anos, conhecido como Mirandinha, estava trabalhando quando dois homens não identificados em uma motocicleta Honda, de cor vermelha, se aproximaram e efetuaram vários disparos contra ele.

Segundo o site Jequié Repórter, o pastor deixa uma esposa grávida e um filho de dois anos. Policiais militares, civis e do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local registrando o homicídio. A motivação do crime ainda é desconhecida.

adblock ativo