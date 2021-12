Pastor evangélico de 64 anos morre em capotamento na BR-030

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um capotamento na BR-030, próximo à cidade de Brumado, no Sudoeste baiano, na noite desta quinta-feira, 6.

O acidente aconteceu por volta das 20h, no trecho entre Sussuarana e Brumado. A vítima foi o pastor evangélico Arlindo Augusto, de 64 anos, que era de Jequié e estava na direção do veículo. Segundo informações do site Jequié Noticías, Arlindo viajava na companhia do filho, Marcel de Santana Filho, que sofreu ferimentos leves, e de Rondon de Paula Souza.

O corpo de Arlindo foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado. A polícia investiga as causas do acidente.

