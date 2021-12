Pastor é suspeito de estuprar adolescente com problemas mentais

Um pastor, identificado como Ailton José dos Santos, de 51 anos, é suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos, que tem problemas mentais, na cidade de Porto Seguro (a 710 km de Salvador). De acordo com informações do site Radar 64, o homem, que congrega em uma igreja Assembleia de Deus, está preso desde a última quarta-feira, 5. O crime teria acontecido no sábado, 1º, e foi a própria mãe da menina quem fez a denúncia.

Ainda segundo o site, a delegada responsável pelo caso, Teronite Bezerra afirmou que o ato teria sido premeditado, pois Ailton atuava na mesma igreja que a jovem e sua família frequentavam e, por isso, conhecia a rotina da menina. Em outras ocasiões, ele também frequentava a casa da adolescente para fazer orações na presença da mãe dela.

Conforme depoimento, o pastor não chegou a realizar penetração na jovem, mas tocou nas suas partes íntimas e a obrigou a vestir roupas sensuais e se masturbar utilizando um controle remoto de televisão, enquanto ele mesmo se masturbava. Antes de começar o ato, Ailton chegou a colocar uma música e fazer uma oração para "espantar os maus espíritos" que estavam no local.

Um lençol manchado foi encaminhado à perícia, onde passará por exame de DNA. À polícia, o pastor declarou que esteve na casa apenas para "fazer uma oração pelas roupas da adolescente". O suspeito está custodiado na sede da Polícia Civil da cidade, mas deve ser transferido para Eunápolis, onde responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

adblock ativo