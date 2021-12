Pastor é procurado por estuprar menina de 13 anos

A Polícia Civil de Serra Dourada (distante 793 quilômetros de Salvador) procura pelo pastor evangélico Jackson Nascimento Silva, 37 anos, que é acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos. Ele teria atacado a menina quatro vezes, sendo a primeira delas em 12 agosto, nas dependências do templo, informou a polícia nesta quarta-feira, 20.

O pastor chegou a comunicar que iria se apresentar, no dia 11 de novembro, na 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Santa Maria da Vitória, temendo algum tipo de represália da população de Serra Dourada.

Apesar da promessa, o pastor não compareceu à Coordenaria de Polícia, saiu da cidade para destino ignorado e passou a ser considerado foragido da Justiça, informou o delegado Ney Brito, da 26ª Coorpin, que já anexou ao inquérito que apura o crime o laudo do exame de corpo delito confirmando que o estupro à adolescente realmente aconteceu.

