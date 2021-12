Pastor é morto a tiros em frente de igreja em Feira de Santana

O pastor João Ferreira Salomão Neto foi assassinado a tiros ao sair de uma igreja evangélica na noite da terça-feira, 27, em Feira de Santana (distância de 109 km de Salvador).

De acordo com Acorda Cidade, policiais informaram que a vítima foi baleada na cabeça, tórax, no braço e costas em frente a uma igreja evangélica, situada no bairro Tanque da Nação.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.

