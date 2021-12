Pastor e ex-cantor da banda Shalom é morto a tiros na Bahia

O ex-vocalista da banda gospel Shalom, Melquiades Santos Neto, conhecido como Netto Paz, de 37 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira, 25. O crime aconteceu no trecho entre a BR-101 e a BA-650, nas imediações do município de Ibirapitanga, no sul da Bahia.

De acordo com o site "Ubatã Notícias", Netto estava no carro com a família quando foi surpreendido por bandidos. Segundo testemunhas, os criminosos colocaram o veículo ao lado do automóvel do cantor e fizeram diversos disparos de arma de fogo.

A filha dele de 12 anos também foi atingida no braço e socorrida para um hospital, em Itabuna. Ela não corre risco de morte.

Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil da região já descartou a possibilidade de ter sido uma tentativa de assalto e suspeita que Netto foi vítima de uma execução. O crime ainda está sendo investigado.

Depois de ter deixado a banda Shalom, Netto optou por seguir carreira solo e atuava como pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Ibirapitanga. No Facebook, a página oficial da banda lamentou a morte do cantor.

