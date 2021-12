Pastor é baleado durante assalto em Feira de Santana

O pastor evangélico do Ministério Aprisco foi baleado na porta de casa, em Feira de Santana, na noite deste sábado, 13. De acordo com o site Acorda Cidade, Alex Barreto Cosmo, 37 anos, foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e transferido neste domingo, 14, para Salvador. O estado de saúde do pastor é estável.

Alex foi baleado no ombro por dois homens que assaltavam um casal. Segundo o Acorda Cidade, o pastor percebeu a movimentação na porta de sua casa e foi verificar o que estava acontecendo, quando um bandido se assustou e atirou.

