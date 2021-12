Pastor é assassinado em frente a igreja em Feira de Santana

Um homem foi assassinado a tiros na noite de terça-feira, 27, por volta das 21h30, após sair de uma igreja evangélica. O caso ocorreu na rua Farmacêutico José Alves, no bairro Tanque da Nação, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do site Acorda Cidade, João Ferreira Salomão Neto, 37 anos, era pastor e comerciante local. Ele foi baleado na cabeça, tórax, nas costas e no braço direito. O homem morreu em frente ao templo, antes mesmo de receber atendimento.

A vítima morava no condomínio Bela Vista, perto do local onde foi morto. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia.

O delgado Fabrício Linar, titular da Delegacia de Homicídios e responsável pelas investigações, fez o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Até o momento, a polícia tem a informação de que dois homens em uma moto chegaram e anunciaram o assalto. O pastor, segundo testemunhas, não teria reagido, mas foi baleado diversas vezes mesmo assim.

