Pastor atropela criminosos para impedir que fiéis sejam assaltados

Um pastor de 47 anos quase foi atingido por um tiro ao impedir que dois membros da igreja fossem assaltados, na cidade de Eunápolis. Segundo informações do site Radar 64, ele retornava do culto quando avistou, na noite de segunda-feira, 8, próximo de um posto de combustível no bairro de Itapoan, dois criminosos roubando a moto dos fiéis.

Ao observar a cena, o religioso jogou a caminhonete que dirigia nos suspeitos. Um deles, ao cair, atirou e o disparo atingiu o vidro de uma das portas traseiras, mas não feriu o pastor. Ele estava sozinho no veículo.

O suspeito conseguiu escapar em outra moto, mas o comparsa, identificado como Marcos Henrique Torres Júnior, 20 anos, ficou para trás e foi detido pelas próprias vítimas. Ele foi entregue à Polícia Militar e encaminhado ao plantão da 1ª Delegacia Territorial.

