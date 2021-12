Passeio ciclístico da PM arrecada alimentos para doação

Cerca de 500 ciclistas de Irecê e outros municípios da região da Chapada Diamantina, participaram na manhã deste domingo, 8, do passeio "Pedalando com a PM", evento promovido pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Irecê). A iniciativa arrecadou uma tonelada de alimentos que serão doados a instituições de caridade e incentivou a população a fazer atividades físicas.

“Os ciclistas percorreram 55 Km até o município de Presidente Dutra, onde foram recebidos com mais um coffee break com alimentos regionais”, contou o comandante, tenente-coronel Carlos Augusto Ferreira.

O evento ainda contou com uma programação musical no Clube Atlântico, com show dos cantores Murilo Lima, o cabo PM Valter Marques e Gil Vasconcelos. “Foi um dia muito proveitoso, a população abraçou e tem elogiado muito. Agora é só distribuir os alimentos arrecadados para os mais necessitados”, relatou.

